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Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

Имнадзе дал советы лечащимся от COVID-19 дома

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201110/249990568/Imnadze-dal-sovety-lechaschimsya-ot-COVID-19-doma-.html

Один из ведущих эпидемиологов страны порекомендовал принимать больше жидкости, как можно чаще двигаться и не относиться к вирусу скептически

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Замглавы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе дал советы ковид-инфицированным пациентам, которые лечатся на дому, и отметил, что им необходимо принимать больше воды и лимонов, которые разжижают кровь.

Помимо этого, больные должны постоянно иметь контакт с семейным врачом и быть физически активными, рекомендует медик.

Тест на коронавирус
© CC0 / Pixabay
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"Для того, чтобы снизить риск тромбоэмболии, в первую очередь, будет хорошо принимать много жидкости, лучше всего пить воду. Также обязательно нужно двигаться. Несмотря на то, что коронавирусу характерна ужасная слабость, надо сделать усилие над собой и много двигаться. Как минимум - нужно ходить", - сказал Имнадзе в эфире телекомпании Imedi.

По его словам, в Грузии на сегодняшний день работают 30 лабораторий, в которых можно сделать ПЦР-тест. В день в стране, в среднем, делают около 10 тысяч ПЦР-тестов.

Имнадзе также попросил население на считать коронавирус легкой инфекцией или заболеванием, от которого умирают только пожилые или лица с хроническими заболеваниями.

"Когда в день, в среднем, в маленькой Грузии умирает 20 человек - это неутешительная статистика. Чем шире распространяется инфекция, тем больше мы видим, что случаи смерти есть и среди молодых", - отметил Имнадзе.

Кроме того, эпидемиолог коснулся и темы вакцины от коронавируса, которую разработали немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer. Компании сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.

"Еще несколько вакцин проходят третью фазу и идут к завершению. Поэтому я очень надеюсь, что в 2021 году у Земли, у людей появится эффективное средство для борьбы с коронавирусом. Эта вакцина прошла испытание на большой группе людей, поэтому не можем поставить под сомнение ее эффективность", - подчеркнул Имнадзе.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)


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