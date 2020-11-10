"Обсуждают тех, кто что-то делает" – Тина Канделаки отмечает юбилей

Тина Гивиевна решила соригинальничать и послать письмо себе в прошлое – в то время, когда ее карьера журналистом только начиналась

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российская журналистка и предпринимательница грузинского происхождения Тина Канделаки празднует сегодня, 10 ноября, свой 45-й день рождения – с этим юбилеем знаменитость поздравила саму себя в соцсети Instagram.

Канделаки выложили две фотографии с любимыми домашними питомцами, сделанные на фоне своего дома. А в посте решила поздравить саму себя, отправив письмо в прошлое – себе 16-летней.

"Привет, дорогая Тина! Вот тебе и исполнилось 16 лет. У тебя сейчас захватывает дух от работы на телевидении и радио, ты жадно учишься у своих наставников и надеешься стать самой известной теле- и радиоведущей Грузии. Я не буду делать тебе подсказок, не буду говорить, каких ошибок не надо совершать, потому что однажды, через много лет, ты окажешься в моей точке и поймешь, что все делала правильно.

А то, что делала неправильно, – тоже правильно, иначе как бы ты оказалась в той точке, в которой ты оказалась в свои 45", – пишет Тина.

Именинница также отметила в письме, что жизнь состоит из удач и предательств, пожелав себе-подростку двигаться только вперед, не обращая внимание на завистников, ведь "обсуждают тех, кто что-то делает".

"Во всем этом есть смысл, который не понятен в моменте, но становится понятным со временем, когда ясно видишь, что каждое действие, плохое или хорошее, – это топливо в твоем личном моторе, так что благодари тех, кто будет помогать тебе развиваться, и не обращай внимания на завистников. В общем, иди вперед молча!" - говорит Канделаки.