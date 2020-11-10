Франция ограничила въезд для граждан Грузии

Во Францию будут допускаться только граждане этой страны, а также иностранцы, работающие в диппредставительствах и международных организациях

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Французские власти внесли изменения в правила, касающиеся въезда в страну, в том числе из Грузии.

Ограничения были введены на въезд во французскую метрополию из Грузии и других стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС.

С 11 ноября во Францию ​​будут допускаться только граждане страны, а также их супруги и дети, граждане государства-члена ЕС, имеющие действующий паспорт и постоянное место жительства во Франции. Также приехать может владелец официального паспорта - иностранный гражданин, работающий в дипломатическом или консульском представительстве, или в международной организации, имеющей штаб-квартиру или офис во Франции, а также их супруги и дети, и так далее.

Помимо всего, каждый должен иметь заявление об отсутствии у пассажира симптомов коронавируса. Печатная или цифровая версия уведомления должна быть предоставлена ​​транспортной компании до использования билета на вылет. Помимо обычных документов, его также необходимо подать при контроле на внутренних границах Франции.

Отсутствие этого уведомления может привести к отказу авиакомпании в посадке на борт и, в крайнем случае, к решению не въезжать на территорию Франции во время пограничного контроля.

По сообщению МИД, с 11 ноября все желающие въехать во Францию ​​должны иметь при себе ответ на PCR-тест, проведенный за последние 72 часа. Этот тест может потребоваться при посадке в самолет.

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Грузия восстановила авиарейсы в Париж в июле текущего года. Кроме 13 городов, в основном Европы, авиасообщение по другим направлениям приостановлено, исключение составляют чартерные вывозные рейсы.