Глава полиции Аджарии вместе со своим заместителем заразился коронавирусом

Начальнику полиции и его заму в эти дни приходится активно работать "в поле", поскольку в Батуми проходят перманентные акции протеста и за порядком в городе нужно следить

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В число новых инфицированных, выявленных за последние сутки в Аджарии, попали глава полиции автономии Коте Ананиашвили и его заместитель Ираклий Чедишвили, сообщает телеканал Imedi.

В эти дни в Батуми проходят перманентные акции протеста оппозиции, которая не признает результаты прошедших парламентских выборов. За порядком в городе следит усиленный наряд полиции во главе с Ананиашвили. Не исключено, что полицейские заразились именно в этих местах массового скопления людей.

С началом акций в Аджарии вновь увеличился суточный показатель инфицирования коронавирусом, за последние сутки регионе зафиксировано 653 новых случая, скончались четыре человека.