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Полицейская машина у здания МВД на улице Чавчавадзе в Батуми

Глава полиции Аджарии вместе со своим заместителем заразился коронавирусом

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201110/249992121/Glava-politsii-Adzharii-vmeste-so-svoim-zamestitelem-zarazilsya-koronavirusom.html

Начальнику полиции и его заму в эти дни приходится активно работать "в поле", поскольку в Батуми проходят перманентные акции протеста и за порядком в городе нужно следить

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В число новых инфицированных, выявленных за последние сутки в Аджарии, попали глава полиции автономии Коте Ананиашвили и его заместитель Ираклий Чедишвили, сообщает телеканал Imedi.

В эти дни в Батуми проходят перманентные акции протеста оппозиции, которая не признает результаты прошедших парламентских выборов. За порядком в городе следит усиленный наряд полиции во главе с Ананиашвили. Не исключено, что полицейские заразились именно в этих местах массового скопления людей.

С началом акций в Аджарии вновь увеличился суточный показатель инфицирования коронавирусом, за последние сутки регионе зафиксировано 653 новых случая, скончались четыре человека.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)


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