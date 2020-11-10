Футболисты кутаисского "Торпедо" инфицированы коронавирусом

Защита торпедовцев не смогла противостоять атаке COVID-19, и команда была вынуждена уйти на самоизоляцию

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Футболисты кутаисского "Торпедо" и руководители клуба инфицированы коронавирусом, сообщает телекомпания Rustavi-2.

По информации исполнительного директора клуба Папуны Меладзе, вирус выявлен у 12 футболистов, из них двое уже выздоровели, а другие находятся в самоизоляции. Из-за этого клубу пришлось отложить несколько игр.

"У пяти футболистов был коронавирус, двое уже выздоровели. По последним тестам, вирус выявился у семи футболистов. Они находятся в самоизоляции. У меня тоже был вирус, и я его уже победил. Инфицированы были и другие сотрудники администрации. Мы работаем дистанционно, отменили две игры. Приезжала батумская команда, и пришлось им уехать обратно", - заявил Меладзе.

По его словам, источник заражения так и не удалось установить.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 970. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 63 650 случаев заражения. Вылечились 47 390 пациентов. Скончался 521.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.