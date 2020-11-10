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Памятник царю Ираклию Второму в городе Телави

В Кахети начинает работать вторая ковид-клиника

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201110/249993347/V-Kakheti-nachinaet-rabotat-vtoraya-kovid-klinika.html

После Лагодехи еще одна ковид-клиника в Кахети открывается в Телави, с 11 ноября она уже начнет принимать первых пациентов

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Кахети с 11 ноября заработает вторая в регионе ковид-клиника, которая будет принимать инфицированных коронавирусом.

Как заявил на специальном брифинге и.о. губернатора региона Ираклий Шиошвили, центральная больница в Телави рассчитана на 70 коек, она оснащена специальной техникой и аппаратами искусственного дыхания.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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Помимо ковид-клиники, в Телавском районе открыта вторая ковид-гостиница, в которой вместе с врачом инфицированных в легкой форме пациентов будут обслуживать переподготовленные кадры медиков.

"В первую очередь, скажу, что, несмотря на рост количества инфицированных во всех восьми районах региона, эпидситуация стабильная и контролируется. Хочу успокоить наших граждан, на этом этапе оснований для паники нет, поскольку местные власти и эпидемиологи работают в круглосуточном режиме", - заявил Шиошвили.

Еще одна ковид-клиника в Кахети работает в Лагодехи. Больница "Аркимеде" рассчитана на 30 мест.

За последние сутки в Кахети зафиксировано 160 новых случаев коронавируса.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии с начала пандемии составило 63 650. Вылечились 47 390 пациентов. Скончался 521.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)


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