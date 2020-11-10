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Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган

"Человеку нужен человек": Нино Нинидзе поделилась фото с возлюбленным

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (373)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201110/249994111/Cheloveku-nuzhen-chelovek-Nino-Ninidze-podelilas-foto-s-vozlyublennym.html

Счастье и гармоничность этой пары тронули даже ведущую программы "Давай поженимся!" Ларису Гузееву, которую можно назвать специалистом амурных дел

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российская актриса и певица грузинского происхождения Нино Нинидзе опубликовала новое фото со своим возлюбленным актером Максимом Виторганом и получила множество восторженных комментариев.

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Нинидзе поделилась снимком, на котором Виторган ее нежно обнимает. Актриса подписала пост словами: "Человеку нужен человек. Только благодаря неравнодушному сердцу можно пройти через все преграды к счастью!"

Множество знаменитостей и подписчиков стали оставлять положительные комментарии под фотографией.

"Счастливая - это не сыграть", - написала российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

"Вы такие красивые. Счастье смотреть", - пишет пользователь doctor__le.

Актеры Нино Нинидзе и Максим Виторган
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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"Пока не увидела пары красивей и настолько гармоничных людей! Как я рада. Просто даже планеты сошлись вот здесь!" - делится olga_artamoshka.

"Ребята, вы хороши! У вас даже профили шикарно одинаковы", - забавно подметила

annaglukhareva.

Поначалу Нино Нинидзе и Максим Виторган скрывали свои отношения. А впервые разговоры об их романе появились в начале лета 2019 года. Оба артиста пережили нелегкий развод: Максим Виторган развелся с российской журналисткой Ксенией Собчак, Нино Нинидзе – с актером Кириллом Плетневым.

У обоих актеров есть дети. У Виторгана – 24-летняя Полина и 19-летний Даниил, а также трехлетний сын Платон, родившийся в браке с Ксенией Собчак. А у Нинидзе от Плетнева есть сын Александр, ему четыре года.

Темы:
Светская хроника (373)


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