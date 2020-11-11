Премьер-министр Грузии вылечился от коронавируса

Глава грузинского правительства перешел в режим самоизоляции 1 ноября. Он заразился коронавирусом от своего охранника

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства страны.

Результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался отрицательным, соответственно, премьер-министр продолжит работу в обычном режиме.

Глава грузинского правительства заразился коронавирусом от своего охранника. Он перешел на самоизоляцию 1 ноября и продолжал работать в дистанционном режиме.

После того, как Гахария ушел на самоизоляцию, его примеру последовала глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

С начала сентября в стране ухудшилась эпидситуация – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

С начала пандемии на сегодняшний день в Грузии коронавирус диагностирован у 63 650 человек, из них 47 390 пациентов выздоровели, 521 скончалcя.