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Георгий Гахария принимает участие в голосовании

Премьер-министр Грузии вылечился от коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201111/249997400/Premer-ministr-Gruzii-vylechilsya-ot-koronavirusa.html

Глава грузинского правительства перешел в режим самоизоляции 1 ноября. Он заразился коронавирусом от своего охранника

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вылечился от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства страны.

Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HO
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Результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался отрицательным, соответственно, премьер-министр продолжит работу в обычном режиме.

Глава грузинского правительства заразился коронавирусом от своего охранника. Он перешел на самоизоляцию 1 ноября и продолжал работать в дистанционном режиме.

После того, как Гахария ушел на самоизоляцию, его примеру последовала глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

С начала сентября в стране ухудшилась эпидситуация – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

С начала пандемии на сегодняшний день в Грузии коронавирус диагностирован у 63 650 человек, из них 47 390 пациентов выздоровели, 521 скончалcя.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)


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