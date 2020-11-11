Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2911

За последние 24 часа скончались 44 человека, из ковид-клиник страны выписан 2 421 пациент, а с начала пандемии вылечились 49 811

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 911. Скончались 45 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 66 561 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 2 421 человек, с начала пандемии вылечились 49 811 пациентов. Скончались 566.

В карантине в данное время находятся 2 765 человек, в стационарах – 4 709, в ковид-гостиницах – 3 066.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.