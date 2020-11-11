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Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом

В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 45 пациентов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201111/249997962/V-Gruzii-za-poslednie-sutki-ot-koronavirusa-skonchalis-45-patsientov.html

Антилидером по смертности от COVID-19 в Грузии до сих пор остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария, Имерети, Квемо Картли и Кахети

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавирусной инфекции – за сутки в стране скончались 45 пациентов, заявил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

Из 45 пациентов 18 скончались в Тбилиси, в Аджарии – 14, Имерети – 7, Квемо Картли – 3, Кахети – 2, Самегрело - Земо Сванети – 1. Всего с начала пандемии в Грузии зафиксировано 566 смертей от коронавируса.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 911. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 66 561 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 2 421 человек, с начала пандемии вылечились 49 811 пациентов. Скончались 566.

В карантине в данное время находятся 2 765 человек, в стационарах – 4 709, в ковид-гостиницах – 3 066. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)


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