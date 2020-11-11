23:47 11 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9143
  • 100 RUB4.3448
  • USD3.3186
Поиск
Эпидемия коронавируса. Прохожие в защитных масках

Ковид-география Грузии – в Тбилиси снова рост новых инфицированных

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)
93602
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0b/249996224.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201111/249998014/Kovid-geografiya-Gruzii--v-Tbilisi-snova-rost-novykh-infitsirovannykh.html

"Красными зонами" в стране по-прежнему значатся столица, Аджария и Имерети, но рост инфицирования заметен уже и в других регионах

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 2 911 новых случаев коронавирусной инфекции, из них большая часть все еще приходится на Тбилиси, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 11 ноября>>

В частности, в Тбилиси выявлено 1 056 случаев, Аджарии – 476, Имерети – 469, Квемо Картли – 201, Шида Картли – 134, Гурия – 76, Самегрело - Земо Сванети – 294, Кахети – 69, Мцхета-Мтианети – 19, Самцхе-Джавахети – 92, Рача Лечхуми и Квемо Сванети – 25.

С начала пандемии в стране выявили всего 66 561 случай коронавируса. За последние сутки выздоровел 2 421 пациент, а общее число вылечившихся составило 49 811 человек.

Футбольный клуб Торпедо Кутаиси
photo: F.C. Torpedo Kutaisi / FB
Футболисты кутаисского "Торпедо" инфицированы коронавирусом

По последним данным, в стране 16 158 активных случаев. 4 878 пациентов лечатся в клиниках, из них 2 373 – в тбилисских, а 787 – в клиниках Аджарии.

Тяжелых пациентов 632: в Тбилиси – 306, Аджарии – 111. К аппарату искусственного дыхания подключены 308 человек: в Тбилиси – 146, Аджарии – 105.

3 181человек находится в ковид-гостиницах: 1 569 – в Аджарии, 1088 – в Тбилиси. 8 099 пациентов лечатся дома.

В карантинном пространстве 2 656 человек, из них в Тбилиси – 508, Аджарии – 1 328. На самоизоляции 39 721 человек, из них в Тбилиси – 6 568, Аджарии – 16 826, Имерети – 4 385.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зугдиди - акция протеста оппозиции у здания окружной избирательной комиссии 11 ноября 2020 года
Оппозиция продолжает пикетировать правительственные здания - фото
Сборные Грузии и Македонии провели тренировку перед матчем - видео
Сборные Грузии и Македонии провели тренировки перед матчем в Тбилиси - видео
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться