Ковид-география Грузии – в Тбилиси снова рост новых инфицированных

"Красными зонами" в стране по-прежнему значатся столица, Аджария и Имерети, но рост инфицирования заметен уже и в других регионах

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 2 911 новых случаев коронавирусной инфекции, из них большая часть все еще приходится на Тбилиси, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

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В частности, в Тбилиси выявлено 1 056 случаев, Аджарии – 476, Имерети – 469, Квемо Картли – 201, Шида Картли – 134, Гурия – 76, Самегрело - Земо Сванети – 294, Кахети – 69, Мцхета-Мтианети – 19, Самцхе-Джавахети – 92, Рача Лечхуми и Квемо Сванети – 25.

С начала пандемии в стране выявили всего 66 561 случай коронавируса. За последние сутки выздоровел 2 421 пациент, а общее число вылечившихся составило 49 811 человек.

По последним данным, в стране 16 158 активных случаев. 4 878 пациентов лечатся в клиниках, из них 2 373 – в тбилисских, а 787 – в клиниках Аджарии.

Тяжелых пациентов 632: в Тбилиси – 306, Аджарии – 111. К аппарату искусственного дыхания подключены 308 человек: в Тбилиси – 146, Аджарии – 105.

3 181человек находится в ковид-гостиницах: 1 569 – в Аджарии, 1088 – в Тбилиси. 8 099 пациентов лечатся дома.

В карантинном пространстве 2 656 человек, из них в Тбилиси – 508, Аджарии – 1 328. На самоизоляции 39 721 человек, из них в Тбилиси – 6 568, Аджарии – 16 826, Имерети – 4 385.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.