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Георгий Гахария вернулся к работе после перенесенного коронавируса

"Я вернулся" – премьер Грузии благодарит всех за поддержку

photo : Gakharia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201111/249999910/Ya-vernulsya---premer-Gruzii-blagodarit-vsekh-za-podderzhku.html

Глава правительства Георгий Гахария, вылечившись от коронавируса, приступил к работе в обычном режиме

ТБИЛИСИ, 11 ноя - Sputnik. Премьер-министр Грузии, переболевший коронавирусом, возвращается к нормальной работе, об этом Георгий Гахария написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Премьер-министр Грузии вылечился от коронавируса>>

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Гахария вылечился от коронавирусной инфекции. Результат последнего ПЦР-теста на COVID-19у премьера оказался отрицательным.

"Я вернулся к обычному рабочему режиму. Спасибо врачам и каждому из вас за поддержку. Берегите друг друга!" - написал Гахария.

Эпидемия коронавируса. Прохожие в защитных масках
© Sputnik / STRINGER
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2911

Глава грузинского правительства заразился коронавирусом от своего телохранителя. Он перешел на самоизоляцию 1 ноября и продолжал работать в дистанционном режиме.

После того, как Гахария ушел на самоизоляцию, его примеру последовала глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. В последствии и у них подтвердился коронавирус.

С начала сентября в стране ухудшилась эпидситуация - суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

С начала пандемии на сегодняшний день в Грузии коронавирус диагностирован у более 63,6 тысячи человек. За это время вылечились более 47 тысяч и скончался 521 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (127)


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