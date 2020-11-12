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Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили

У министра сельского хозяйства Грузии выявили коронавирус

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201112/250008291/U-ministra-selskogo-khozyaystva-Gruzii-vyyavili-koronavirus.html

Еще один министр в правительстве Грузии не избежал заражения коронавирусом. На этот раз COOVID-19 выявили у Левана Давиташвили

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. У министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили коронавирусную инфекцию, сообщает Первый канал.

Как заявляют в ведомстве, министр чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно. Всего контакты идентифицированы и переведены на самоизоляцию.

Ситуация в мире в связи с коронавирусом
© photo: AFP 2020 / Matthew Hatcher
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 12 ноября

Коронавирусом в кабинете министров также инфицирована министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Что касается премьер-министра Грузии Георгия Гахария, который также был инфицирован коронавирусом, то он уже вылечился и приступил к работе в обычном режиме.

В Грузии коронавирус к этому времени диагностирован у более 66,5 тысячи человек. Выздоровели около 49 тысяч. Скончались 566.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)


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