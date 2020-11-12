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Георгий Шенгелия

Еще один чиновник ушел на дистанционку: коронавирус у мэра Зугдиди

photo: Giorgi Gega Shengelia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201112/250008368/Esche-odin-chinovnik-ushel-na-distantsionku-koronavirus-u-mera-Zugdidi.html

Георгий Шенгелия самоизолировался и лечится под наблюдением врачей в домашних условиях, а городом управляет дистанционно

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мэр Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети) Георгий Шенгелия инфицирован коронавирусной инфекцией, об этом он написал на собственной странице в Facebook.

Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
У министра сельского хозяйства Грузии выявили коронавирус

"У меня подтвердился новый коронавирус, вчера сразу же после начала симптомов я перешел на самоизоляцию. К этому времени чувствую себя хорошо и лечусь дома. Работу продолжаю в дистанционном режиме", – написал Шенгелия.

Накануне, только в регионе Самегрело - Земо Сванети за сутки выявили 294 новых случая коронавируса. В целом по стране же с начала пандемии коронавирус диагностирован у более 66,5 тысячи человек. Скончались 566.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)


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