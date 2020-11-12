Еще один чиновник ушел на дистанционку: коронавирус у мэра Зугдиди

Георгий Шенгелия самоизолировался и лечится под наблюдением врачей в домашних условиях, а городом управляет дистанционно

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мэр Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети) Георгий Шенгелия инфицирован коронавирусной инфекцией, об этом он написал на собственной странице в Facebook.

"У меня подтвердился новый коронавирус, вчера сразу же после начала симптомов я перешел на самоизоляцию. К этому времени чувствую себя хорошо и лечусь дома. Работу продолжаю в дистанционном режиме", – написал Шенгелия.

Накануне, только в регионе Самегрело - Земо Сванети за сутки выявили 294 новых случая коронавируса. В целом по стране же с начала пандемии коронавирус диагностирован у более 66,5 тысячи человек. Скончались 566.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.