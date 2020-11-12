Антирекорд в Грузии – за сутки выявлено 3120 новых случаев COVID-19

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 120. Скончались 33 пациента.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 69 681 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 358 человек, с начала пандемии вылечились 52 169 пациентов. Скончались 599.
В карантине в данное время находятся 2 506 человек, в стационарах – 4 918, в ковид-гостиницах – 3 311.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.