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Бригада Скорой медицинской помощи 112 доставляет больных коронавирусом в инфекционную больницу

Антирекорд в Грузии – за сутки выявлено 3120 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201112/250008777/Antirekord-v-Gruzii---za-sutki-vyyavleno-3120-novykh-sluchaev-COVID-19.html

За последние 24 часа скончались 33 человека , из ковид-клиник страны выписаны 2 358 пациентов, а с начала пандемии вылечились 52 169

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 120. Скончались 33 пациента.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 69 681 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 358 человек, с начала пандемии вылечились 52 169 пациентов. Скончались 599.

В карантине в данное время находятся 2 506 человек, в стационарах – 4 918, в ковид-гостиницах – 3 311.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

COVID-19 в Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
COVID-19 в Грузии
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)


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