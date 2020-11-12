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В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 33 пациента

© photo: Sputnik / Lusine Adamyan
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201112/250009137/V-Gruzii-za-poslednie-sutki-ot-koronavirusa-skonchalis-33-patsienta.html

В Грузии ежедневные показатели смертности пациентов с диагнозом COVID-19 не падают, антилидером же такой грустной статистики остается Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 33 пациента, заявил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

Из 33 пациентов 11 скончались в Тбилиси, еще 11 – в Батуми, в Имерети – 7, Мцхета-Мтианети – 2, в Квемо Картли – 1 и в Гурии – 1. Таким образом, с начала пандемии по сей день в Грузии выявлено 599 случаев смерти.

В Грузии за последние сутки выявили 3 120 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 69 681 случай заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 358 человек, с начала пандемии вылечились 52 169 пациентов. Скончались 599.

В карантине в данное время находятся 2 506 человек, в стационарах – 4 918, в ковид-гостиницах – 3 311. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)


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