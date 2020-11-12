Патриархия Грузии отменила традиционное шествие в День памяти ста тысяч мучеников

На этот раз ритуал будет скромным - на Метехском мосту, на месте, где восемь веков назад произошла эта трагедия, отслужат молебен и спустят на воду венки с горящими свечами

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Традиционное народное шествие в День памяти ста тысяч мучеников, которое ежегодно проводилось в центре Тбилиси у Метехского моста, в этом году не состоится, сообщает Патриархии Грузии.

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По традиции, 13 ноября с утра в столице проводится шествие с молитвами, которое завершается на Метехском мосту, на месте, где за веру были казнены сто тысяч грузин.

Как говорится в заявлении Патриархии, в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией шествие не состоится. В 17.00 на Метехском мосту состоится лишь небольшой молебен и на воды Куры будут опущены венки с горящими свечами в память предков-мучеников.

В 1227 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин захватил Тбилиси и жестоко расправился с его жителями. По свидетельству летописцев, это были «страшнейшие дни в истории Грузии» — христиан жестоко истребляли, убивали младенцев, насиловали женщин, матерей убивали на глазах у детей.

Джалал Эд-Дин приказал снести купол Сионского собора и поставить вместо него свой трон. По его приказу также из собора вынесли иконы Спасителя и Богородицы и выложили ими Метехский мост. Всех горожан согнали к мосту и под страхом смерти приказали пройтись по иконам. Тех, кто сделает это и отречется от веры, обещали оставить в живых.

Однако жители города отказались осквернить иконы и отречься от веры, и тут же на мосту палачи отрубали им головы и обезглавленные тела бросали в реку. Их было сто тысяч. Долгое время воды Куры были красными от крови мучеников.

Грузинский народ почти восемь столетий чтит их память.