В Грузии скончался бывший депутат парламента Бидзина Гуджабидзе

Депутат парламента Грузии двух созывов скончался, предположительно, от сердечного приступа, в возрасте 64 лет

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Член консервативной партии, бывший депутат парламента Грузии Бидзина Гуджабидзе скончался в четверг.

Информацию о смерти Первому каналу подтвердили члены его семьи. По предварительным данным, 64-летний политик умер от сердечного приступа.

Гуджабидзе родился в селе Баглеби Ланчхутского района (регион Гурия) в 1956 году. Юрист по профессии, в 1983 году окончил Тбилисский государственный университет.

Он был депутатом парламента Грузии двух созывов в 2004 и 2012 годах.

В 2004-2008 году был членом парламента 6-го созыва, мажоритарий в округе Ланчхути от избирательного блока "Саакашвили - Национальное движение". Он баллотировался в том же округе на выборах 2008 года, но проиграл.

В 2012-2016 годах - член парламента 8-го созыва, уже по партийным спискам избирательного блока "Бидзина Иванишвили - Грузинская мечта".