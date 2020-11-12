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Бидзина Гуджабидзе

В Грузии скончался бывший депутат парламента Бидзина Гуджабидзе

photo: Bidzina Gujabidze / FB
Общество
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Sputnik Грузия
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Депутат парламента Грузии двух созывов скончался, предположительно, от сердечного приступа, в возрасте 64 лет

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Член консервативной партии, бывший депутат парламента Грузии Бидзина Гуджабидзе скончался в четверг.

Информацию о смерти Первому каналу подтвердили члены его семьи. По предварительным данным, 64-летний политик умер от сердечного приступа.

Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Скончался экс-депутат парламента Грузии

Гуджабидзе родился в селе Баглеби Ланчхутского района (регион Гурия) в 1956 году. Юрист по профессии, в 1983 году окончил Тбилисский государственный университет.

Он был депутатом парламента Грузии двух созывов в 2004 и 2012 годах.

В 2004-2008 году был членом парламента 6-го созыва, мажоритарий в округе Ланчхути от избирательного блока "Саакашвили - Национальное движение". Он баллотировался в том же округе на выборах 2008 года, но проиграл.

В 2012-2016 годах - член парламента 8-го созыва, уже по партийным спискам избирательного блока "Бидзина Иванишвили - Грузинская мечта".



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