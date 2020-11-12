23:44 12 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8742
  • 100 RUB4.3144
  • USD3.2863
Поиск
Самолет Грузинских авиалиний доставил в Грузию 61 гражданина страны из Иордании и Саудовской Аравии. Затем их отправили на 14 дневный карантин

Смертность от коронавируса и Грузия – результаты страны на фоне государств Европы

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)
26221
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201112/250017126/Smertnost-ot-koronavirusa-i-Gruziya--rezultaty-strany-na-fone-gosudarstv-Evropy.html

Правительство Грузии учитывает требование общества, которое не желает полного локдауна, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Доля скончавшихся от коронавируса пациентов в Грузии составляет 0,86% из общего числа инфицированных, заявил журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, это наилучший показатель среди 49 стран Европы, кроме Литвы и Словакии. В Грузии за последние сутки скончались 33 пациента, а с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 599 человек.

"Это нужно сохранить, и с министром сегодня мы говорили именно об этом. Конечно, рост количества случаев плохо, но главным измерителем все равно является минимальная человеческая потеря, и в этой связи пока мы находимся на хороших позициях в Европе", - заявил Церцвадзе.

Церцвадзе также положительно оценил аспект клинического управления, отметив, что страна сохраняет хорошие параметры в этом направлении. По сравнению с той же Италией, процент смертности в Грузии в пять раз меньше, отметил Церцвадзе.

Больница
© photo: Sputnik / Lusine Adamyan
В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 33 пациента

"Поэтому хочу все-таки сохранить оптимизм. Да, наблюдается резкий рост случаев, что имеет свои причины. От полного локдауна воздерживаются все страны, и мы тоже осуществляем это точечно", - заявил Церцвадзе.

Церцвадзе утверждает, что правительство Грузии учло требования общества, которое не желает полного локдауна.

"Пока наше правительство выполняет заказ общества, которое не хочет локдауна. Есть точечные ограничения, которые вырастут, но до локдауна пока далеко", - подчеркнул Церцвадзе.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 69 681 случай заражения, вылечились 52 169 пациентов. Скончались 599.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (135)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики у стадиона Динамо Арена перед началом матча между сборными Грузии и Македонии
Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться