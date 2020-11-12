Смертность от коронавируса и Грузия – результаты страны на фоне государств Европы

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Доля скончавшихся от коронавируса пациентов в Грузии составляет 0,86% из общего числа инфицированных, заявил журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, это наилучший показатель среди 49 стран Европы, кроме Литвы и Словакии. В Грузии за последние сутки скончались 33 пациента, а с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 599 человек.

"Это нужно сохранить, и с министром сегодня мы говорили именно об этом. Конечно, рост количества случаев плохо, но главным измерителем все равно является минимальная человеческая потеря, и в этой связи пока мы находимся на хороших позициях в Европе", - заявил Церцвадзе.

Церцвадзе также положительно оценил аспект клинического управления, отметив, что страна сохраняет хорошие параметры в этом направлении. По сравнению с той же Италией, процент смертности в Грузии в пять раз меньше, отметил Церцвадзе.

"Поэтому хочу все-таки сохранить оптимизм. Да, наблюдается резкий рост случаев, что имеет свои причины. От полного локдауна воздерживаются все страны, и мы тоже осуществляем это точечно", - заявил Церцвадзе.

Церцвадзе утверждает, что правительство Грузии учло требования общества, которое не желает полного локдауна.

"Пока наше правительство выполняет заказ общества, которое не хочет локдауна. Есть точечные ограничения, которые вырастут, но до локдауна пока далеко", - подчеркнул Церцвадзе.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 69 681 случай заражения, вылечились 52 169 пациентов. Скончались 599.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.