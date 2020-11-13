Доходы от рекламы грузинских телеканалов выросли

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Доход от телевизионной рекламы в третьем квартале 2020 года вырос на 24% и составил 15,9 миллиона лари (более 4,7 миллиона долларов), сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.

Этот доход включает себя рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. При этом доход на 87% зависит от прямой рекламы, на 6,6% – на спонсорство и размещение продуктов.

В третьем квартале самый большой доход получила телекомпания Imedi – 6,1 миллиона лари (1,8 миллиона долларов), что на 20% больше дохода за этот период в прошлом года. Телекомпания Rustavi 2 получила в третьем квартале доход в 2,9 миллиона лари (более 870,8 тысячи долларов), но их доход упал на 22% по сравнению с показателями прошлого года. Самый большой процентный рост наблюдается у оппозиционных телеканалов Pirveli TV и Mtavari arkhi.

Доход от рекламы телеканала Pirveli TV вырос на 71% и составил 1,4 миллиона лари (более 420,4 тысячи долларов). Так же доход в размере 1,4 миллиона лари получил и Mtavari arkhi, рекламный доход которого в третьем квартале прошлого года составил 20 тысяч лари (более 6 тысяч долларов). Доход в размере 600 тысяч лари (более 180 тысяч долларов) был у телекомпании GDS. Телеканал Formula News получил доход от рекламы в размере 500 тысяч лари (более 150 тысяч долларов).

По 400 тысяч (более 120 тысяч долларов) рекламного дохода получили Post TV и Silknet.

На 14% сократился рекламный доход Общественного вещателя Грузии – доход упал с 320 тысяч (более 96 тысяч долларов) до 280 тысяч лари (более 84 тысяч долларов)

Не смотря на зафиксированный рост в первом и третьем кварталах, за все три квартала 2020 года падение доходов от рекламы составляет 7%. С учетом того, что в этом году рекламный рынок заполнила платная политическая реклама.

По прогнозам коммуникационной комиссии, рост дохода, полученного от политической рекламы, балансирует снижения доходов от коммерческого сектора и в годовом разрезе не было зафиксировано высокого упадка на рекламном рынке.