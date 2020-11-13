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Эпидемия коронавируса. Молодые жители столицы Грузии у станции метро Вокзальная площадь

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 473

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (148)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа скончались 37 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 342 пациента, а с начала пандемии вылечились 55 511

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 473. Скончались 37 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 73 154 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 342 человека, с начала пандемии вылечились 55 511 пациентов. Скончались 636 .

В карантине в данное время находятся 2 447 человек, в стационарах – 4 957, в ковид-гостиницах – 3 413.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (148)


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