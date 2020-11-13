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Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках идут по улице

Риск заражения: эпидемиологи рассказали о самых опасных "ковид-точках" в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (148)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201113/250027067/Risk-zarazheniya-epidemiologi-rasskazali-o-kovid-geografii-v-Gruzii.html

Грузинская столица относится к т. н. "красной зоне", где есть высокий риск распространения коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили рекордное количество (3 473) новых случаев заражения коронавирусной инфекции, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифинге в пятницу.

В частности, за последние 24 часа в грузинской столице выявили 1 493 инфицированных.

Что касается остальных регионов, то там ситуация следующая:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  448
 Имерети   513
 Квемо Картли  190
 Шида Картли  175
 Гурия  55
 Самегрело - Земо Сванети  287
 Кахети  98
 Мцхета-Мтиантеи  119
 Самцхе-Джавахети  72
 Рача Лечхуми и Квемо Сванети  23

По последним данным, в стране 16 981 активный случай коронавируса, из них 4 957 пациентов лечатся в клиниках, 3 413 человек находится в ковид-гостиницах, еще 8 611 пациентов лечатся дома.

Тяжелых пациентов 633, к аппарату искусственного дыхания подключены 357 человек.

С начала пандемии по 13 ноября в стране выявили 73 154 случая коронавируса, более 55 тысяч из них выздоровели.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (148)


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