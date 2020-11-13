Министр экономики Грузии в строю

Натия Турнава вылечилась от коронавируса, который у нее выявили 3 ноября, и уже приступила к работе в обычном режиме

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава вылечилась от коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

У министра сельского хозяйства Грузии выявили коронавирус>>

С сегодняшнего дня глава Минэкономики продолжит работать в обычном режиме с полной нагрузкой, отмечают в ведомстве.

Коронавирус подтвердился у Турнава 3 ноября, а днем ранее она ушла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным. По рекомендации медиков, она прошла курс лечения дома.

На данном этапе коронавирусом в кабинете министров также инфицирован министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Что касается премьер-министра Георгия Гахария, который также был инфицирован коронавирусом, то он уже вылечился и приступил к работе.

В Грузии с начала пандемии к 13 ноября коронавирус диагностирован у более 73 тысяч человек. Выздоровели более 55,5 тысячи. Скончались 636.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже превысил три тысячи.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения.