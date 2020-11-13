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Проект одной из тбилисских школ признан лучшим в мире

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Образование в Грузии (504)
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Проект "Эко-туризм", разработанный школой №21, занял первое место в программе МИД Германии "Школы – партнеры будущего"

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Проект тбилисской школы №21 в рамках международной программы инициированной министерством иностранных дел Германии "Школы – партнеры будущего" (PASCH) занял первое место и был признан лучшим в мире, сообщает министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

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Победивший проект "Эко-туризм" тбилисская школа разработала вместе с одной из немецких школ. Он включает разные интересные и познавательные активности. В том числе, в рамках двустороннего визита школьники изучили флору и фауна обеих стран и приняли участие в ворк-шопах, создании гербариев, маркировании туртропинок. Далее они подготовили проект и представили жюри PASCH.

Несмотря на пандемию коронавируса в 2020-2021 учебном году программа "Школы – партнеры будущего" продолжится интересными активностями и темами в онлайн-режиме.

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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Программу PASCH в 2008 году начало министерство иностранных дел Германии. Ее главной целью является создание всемирной партнерской сети между школами и повышение интереса учащихся к немецкому языку.

Программа объединяет 200 школ в масштабах всего мира. Данную инициативу координирует непосредственно МИД Германии, а ее осуществлением занимаются Центральное агентство иностранных школьных систем, Институт Гете, Служба академического обмена Германии и Педагогическая обменная служба конференции министров культуры.

Тбилисская 21-я школа принимает участие в данной программе уже несколько лет и каждый раз занимает передовые позиции в списке школ. Например, в 2017 году школа попала в тройку лидеров и была приглашена в Швейцарию на международную конференцию.

Темы:
Образование в Грузии (504)


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