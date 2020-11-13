Грузия теряет позиции в мировом рейтинге COVID-19

Вторая волна коронавируса резко обострила эпидемиологическую ситуацию в стране - увеличился не только суточный показатель инфицирования, но и смертность

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. В мировом рейтинге COVID-19 Грузия ухудшила позиции и занимает сейчас 67 место по количеству инфицированных коронавирусом.

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Суточный показатель инфицирования в стране уже превосходит три тысяч. Только за последние сутки выявили 3 473 новых случая коронавируса. Скончались 37 человек.

За последние сутки новые случаи летальных исходов от коронавируса зафиксированы в 14 странах и одна из них – Грузия. Больше всего смертей было в Мексике, затем следуют Россия, Украина и Бельгия. Меньше всего смертей зафиксировано в Южной Корее – один смертельный случай.

Самой молодой жертве коронавируса за последние сутки в Грузии было 32 года. Пациентка скончалась в одной из клиник в Аджарии.

По словам врачей, ее состояние при поступлении в клинику было тяжелым. У нее наблюдалась острая дыхательная недостаточность, цианоз (синюха). Пациентке срочно сделали компьютерную томографию, которая показала, что 80% легких у нее повреждены. Она была переведена в реанимационное отделение и подключена к аппарату искусственного дыхания, однако несмотря на лечение ее состояние ухудшилось, развился острый респираторный дистрес-синдром, почечная недостаточность, в результате чего молодая женщина скончалась.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 73 тысяч инфицированных коронавирусом. Вылечились более 55,5 тысячи пациентов. Скончались 636.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.