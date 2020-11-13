19:14 13 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8888
  • 100 RUB4.2885
  • USD3.2914
Поиск
Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

Грузия теряет позиции в мировом рейтинге COVID-19

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (149)
28610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/14/249752680.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201113/250028334/Gruziya-teryaet-pozitsii-v-mirovom-reytinge-COVID-19.html

Вторая волна коронавируса резко обострила эпидемиологическую ситуацию в стране - увеличился не только суточный показатель инфицирования, но и смертность

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. В мировом рейтинге COVID-19 Грузия ухудшила позиции и занимает сейчас 67 место по количеству инфицированных коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 13 ноября>>

Суточный показатель инфицирования в стране уже превосходит три тысяч. Только за последние сутки выявили 3 473 новых случая коронавируса. Скончались 37 человек.

За последние сутки новые случаи летальных исходов от коронавируса зафиксированы в 14 странах и одна из них – Грузия. Больше всего смертей было в Мексике, затем следуют Россия, Украина и Бельгия. Меньше всего смертей зафиксировано в Южной Корее – один смертельный случай.

Эпидемия коронавируса. Прохожие в защитных масках
© Sputnik / STRINGER
О чем пишут грузинские газеты: почему коронавирус распространяется бесконтрольно?

Самой молодой жертве коронавируса за последние сутки в Грузии было 32 года. Пациентка скончалась в одной из клиник в Аджарии.

По словам врачей, ее состояние при поступлении в клинику было тяжелым. У нее наблюдалась острая дыхательная недостаточность, цианоз (синюха). Пациентке срочно сделали компьютерную томографию, которая показала, что 80% легких у нее повреждены. Она была переведена в реанимационное отделение и подключена к аппарату искусственного дыхания, однако несмотря на лечение ее состояние ухудшилось, развился острый респираторный дистрес-синдром, почечная недостаточность, в результате чего молодая женщина скончалась.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 73 тысяч инфицированных коронавирусом. Вылечились более 55,5 тысячи пациентов. Скончались 636.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (149)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину.
Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться