Системных ограничений в Грузии не предвидится, но контроль будет усилен - правительство

Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 пока воздерживается от введения новых ограничений, но ужесточает мониторинг уже введенных

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Межведомственный координационный совет с целью сдерживания распространения коронавируса продолжает стратегию исключительно точечных ограничений – системные ограничения не планируются, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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Существующая в стране эпидситуация была рассмотрена в ходе заседания межведомственного координационного совета, которое состоялось под руководством премьер-министра Георгия Гахария в формате видеоконференции.

Был затронут процесс исполнения тех ограничений, которые задействованы с 9 ноября. В частности, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение в ночное время с 22:00 до 05:00 как для пешеходов, так и для автотранспорта.

"Будет ужесточен мониторинг установленных регуляций", – отмечено в сообщении по итогам заседания.

Члены совета также рассмотрели меры по предотвращению перегруженности госпитального сектора.

С начала пандемии к 13 ноября коронавирус в стране диагностирован у более 73 тысяч человек. Выздоровели более 55,5 тысячи. Скончались 636.