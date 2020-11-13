В Кутаиси от коронавируса вылечилась 102-летняя женщина

Болезнь настигла долгожительницу в доме престарелых – женщина боролась с опасным вирусом две недели

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Побороть коронавирусную инфекцию в Кутаиси (регион Имерети) удалось 102-летней женщине, сообщает телекомпания Rustavi 2.

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Пациентка заразилась COVID-19 в доме для престарелых. В инфекционную больницу Кутаиси ее доставили две недели назад.

По словам медицинского директор клиники Нодара Маглаперидзе, сейчас выздоровевшая чувствует себя хорошо и ее выпишут в субботу, 14 ноября.

На данный момент в этой клинике от вируса лечатся 77 инфицированных пациентов, из них двое находятся в критическом состоянии.

В Имерети за последние сутки выявили 513 новых случаев коронавируса. В масштабе всей Грузии за последние сутки выявили 3 473 новых случая коронавируса, скончались 37 пациентов.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 73 154 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 342 человека, с начала пандемии вылечились 55 511 пациентов. Скончались 636.

В карантине в данное время находятся 2 447 человек, в стационарах – 4 957, в ковид-гостиницах – 3 413. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.