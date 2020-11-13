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Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

Акция у здания Федерации футбола Грузии закончилась дракой

© Sputnik / Shota Nozadze
Общество
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Участники акции выступали против штрафа болельщику во время матча по футболу между сборными Грузии и Северной Македонии

ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Акция молодежных организаций у здания Футбольной федерации Грузии завершилась дракой между представителями федерации и протестующими.

Участники акции выступали против штрафа болельщику во время матча по футболу между сборными Грузии и Северной Македонии.

Джаба Канкава. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
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По информации телеканала TV Pirveli, в конце акции участники решили передать в канцелярию ФФГ сдутый мяч и книгу "Скотный двор" Оруэлла, однако на входе между ними и представителями федерации завязалась драка.

Драка длилась несколько минут. Участники акции обвиняют в физическом насилии представителей ФФГ.

В данный момент ситуация на месте спокойная. На месте мобилизована полиция.

Сборная Грузии проиграла в Тбилиси Северной Македонии в финале Лиги наций УЕФА со счетом 0:1 и не смогла пробиться на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года.

Матч продлился после 22 часов, когда в Тбилиси начинает действовать ограничение на передвижение. Один из болельщиков был оштрафован полицией, когда возвращался домой.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (149)


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