В Грузии скончавшиеся от коронавируса должны быть похоронены в течение 72 часов

Эпидемиологи признают, что коронавирус в стране принял серьезные масштабы и бороться с ним предстоит всем вместе

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тело умершего от коронавируса человека не представляет угрозы заражения, заявил во время видеоконференции глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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По словам Гамкрелидзе, тела умерших не опасны, а собрание большого количества людей на панихидах - да.

"Держать тело умершего инфицированного дома, и покойного можно похоронить с соблюдением всех ритуалов, желательно в течение 72 часов. Одним из главных риск-факторов распространения инфекции являются большие собрания, будь они по радостному поводу или печальному. Поэтому мы всячески должны воздержаться от больших собраний", - заявил Гамкрелидзе.

В Грузии за последние сутки скончались 37 инфицированных коронавирусом пациентов. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 636 человек.

На вопрос журналистов, почему Грузия дошла до такого положения, Гамкрелидзе ответил, что не надо искать виновных, нужно действовать вместе против пандемии.

"Не будем говорить, кто где какую ошибку допустил. Факт, что в стране инфекция получает серьезные масштабы, и мы все вместе должны действовать. Вопрос - как мы дошли до этого? Конечно, были определенные погрешности и у нашей службы, а еще самоуверенность нашего населения", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, ни одно отдельно взятое мероприятие не может остановить эпидемию, все должно происходить комплексно.

До конца месяца количество коек в стране должно возрасти до 8,5 тысячи, однако если и этого будет недостаточно, то существует план Б, который заключается в мобилизации больших пространств, отметил Гамкрелидзе. По его словам, идея так называемых полевых госпиталей разрабатывается и рассматривается, но на этом этапе необходимости в этом нет.

На сегодняшний день в Грузии в клиниках лечится 4 751 пациент с коронавирусом.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 73 тысяч случаев заражения.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.