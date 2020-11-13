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Похороны

В Грузии скончавшиеся от коронавируса должны быть похоронены в течение 72 часов

© CC0 / Pixabay
Общество
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Вторая волна коронавируса в Грузии (149)
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Sputnik Грузия
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Эпидемиологи признают, что коронавирус в стране принял серьезные масштабы и бороться с ним предстоит всем вместе

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Тело умершего от коронавируса человека не представляет угрозы заражения, заявил во время видеоконференции глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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По словам Гамкрелидзе, тела умерших не опасны, а собрание большого количества людей на панихидах - да.

"Держать тело умершего инфицированного дома, и покойного можно похоронить с соблюдением всех ритуалов, желательно в течение 72 часов. Одним из главных риск-факторов распространения инфекции являются большие собрания, будь они по радостному поводу или печальному. Поэтому мы всячески должны воздержаться от больших собраний", - заявил Гамкрелидзе.

В Грузии за последние сутки скончались 37 инфицированных коронавирусом пациентов. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 636 человек.

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© Sputnik / STRINGER
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На вопрос журналистов, почему Грузия дошла до такого положения, Гамкрелидзе ответил, что не надо искать виновных, нужно действовать вместе против пандемии.

"Не будем говорить, кто где какую ошибку допустил. Факт, что в стране инфекция получает серьезные масштабы, и мы все вместе должны действовать. Вопрос - как мы дошли до этого? Конечно, были определенные погрешности и у нашей службы, а еще самоуверенность нашего населения", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, ни одно отдельно взятое мероприятие не может остановить эпидемию, все должно происходить комплексно.

До конца месяца количество коек в стране должно возрасти до 8,5 тысячи, однако если и этого будет недостаточно, то существует план Б, который заключается в мобилизации больших пространств, отметил Гамкрелидзе. По его словам, идея так называемых полевых госпиталей разрабатывается и рассматривается, но на этом этапе необходимости в этом нет.

На сегодняшний день в Грузии в клиниках лечится 4 751 пациент с коронавирусом.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 73 тысяч случаев заражения.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

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Вторая волна коронавируса в Грузии (149)


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