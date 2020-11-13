Лекарство от коронавируса доставят в Грузию через две недели

Грузия также заказала у международной организации вакцины от коронавируса, рассчитанные на 700 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Через две недели в Грузию будет доставлен препарат "Ремдесивир", однако он не будет продаваться в аптеках, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

О чем пишут грузинские газеты: почему коронавирус распространяется бесконтрольно?>>

"Ремдесивир" является новым противовирусным препаратом, который используют в США для лечения COVID-19. По словам Гамкрелидзе, этот препарат в Грузии будут использовать в случае госпитального лечения по назначению врача.

"Соглашение с компанией-производителей "Ремдесивир" оформлено, и это лекарство в Грузии будет через две недели", - сказал Гамкрелидзе во время видеоконференции в пятницу.

Еще в октябре Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Грузии использовать препарат при лечении от "Ремдесивир". По словам Гамкрелидзе, когда какая-нибудь вакцина от коронавируса будет утверждена, Грузия получит дозу, которая будет достаточна для 700 тысяч человек. В первую очередь, будут прививать людей, входящих в риск-группы.

"Мы объединены в так называемую COVAX-платформу, которая создана международной организацией "Глобальный альянс вакцин". С этой платформой мы сотрудничаем уже двое десятков лет. Мы пока не знаем, какую вакцину закупит эта платформа - немецкую, британскую или американскую", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, Грузия уже перечислила первые четыре миллионов долларов платформе COVAX и заказала 700 тысяч доз вакцины.

Гамкрелидзе также рассказал, что для борьбы с коронавирусом и оказания помощи врачам переподготовлены около 1,8 тысячи студентов медфакультетов. Около 700 студентов уже вовлечены в процесс.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается в середине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев, С начала пандемии выявлено более 70 тысяч инфицирования, скончались более 600 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.