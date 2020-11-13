Почему у входа в метро очереди - разъяснение мэрии Тбилиси

Чтобы люди могли соблюдать дистанцию, в метро теперь впускают меньшее количество пассажиров, но зато появляются очереди около входа

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси распространила заявление из-за скопления пассажиров у входа на станцию метро "Театр Ахметели" в час пик.

Как отмечено в заявлении, в то время, когда в стране тяжелая эпидемиологическая ситуация и со стороны центральных властей ежедневно проводятся особые мероприятия против распространения вируса, мэрия Тбилиси применяет соответствующие меры по согласованию с координационным советом.

"Одним из таких мероприятий является управление пассажиропотоком в метрополитене. В результате происходит разгрузка потока пассажиров внутри метростанций и управление очереди снаружи, на открытом пространстве. В результате, поток на нижнем вестибюле сокращается и уменьшается риск распространения вируса", - отмечено в заявлении.

Аналогично управлялась очередь сегодня утром в период час пик – у входа метростанции "Театр Ахметели" очередь сдерживали в открытом пространстве, а в вестибюле метро было свободно.

"Призываем население соблюдать социальную дистанцию как в закрытом, так и в открытом пространстве, у барьеров на входе метростанций, чтобы максимально избежать риска распространения вируса", - отмечено в заявлении.

Центральные и городские власти продолжают предпринимать меры по сдерживанию распространения коронавируса. В масштабах страны самая тяжелая эпидситуация на сегодняшний день в Тбилиси.

С начала пандемии к 13 ноября коронавирус в стране диагностирован у более 73 тысяч человек. Скончались 636.

В Тбилиси вводятся транспортные ограничения >>

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.