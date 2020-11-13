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Патрульные полицейские следят за порядком в метро во время эпидемии коронавируса

Почему у входа в метро очереди - разъяснение мэрии Тбилиси

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (151)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201113/250031918/Pochemu-u-vkhoda-metro-ocheredi---razyasnenie-merii-Tbilisi.html

Чтобы люди могли соблюдать дистанцию, в метро теперь впускают меньшее количество пассажиров, но зато появляются очереди около входа

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси распространила заявление из-за скопления пассажиров у входа на станцию метро "Театр Ахметели" в час пик.

Как отмечено в заявлении, в то время, когда в стране тяжелая эпидемиологическая ситуация и со стороны центральных властей ежедневно проводятся особые мероприятия против распространения вируса, мэрия Тбилиси применяет соответствующие меры по согласованию с координационным советом.

Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках идут с цветами по улице
© Sputnik / STRINGER
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"Одним из таких мероприятий является управление пассажиропотоком в метрополитене. В результате происходит разгрузка потока пассажиров внутри метростанций и управление очереди снаружи, на открытом пространстве. В результате, поток на нижнем вестибюле сокращается и уменьшается риск распространения вируса", - отмечено в заявлении.

Аналогично управлялась очередь сегодня утром в период час пик – у входа метростанции "Театр Ахметели" очередь сдерживали в открытом пространстве, а в вестибюле метро было свободно.

"Призываем население соблюдать социальную дистанцию как в закрытом, так и в открытом пространстве, у барьеров на входе метростанций, чтобы максимально избежать риска распространения вируса", - отмечено в заявлении.

Центральные и городские власти продолжают предпринимать меры по сдерживанию распространения коронавируса. В масштабах страны самая тяжелая эпидситуация на сегодняшний день в Тбилиси.

С начала пандемии к 13 ноября коронавирус в стране диагностирован у более 73 тысяч человек. Скончались 636.

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Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (151)


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