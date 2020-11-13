Напряжение в системе здравоохранения Грузии растет - Гамкрелидзе оценил ситуацию

Коронавирус не щадит никого - в стране с начала пандемии инфицировано 4 666 человек медперсонала, что составляет 6.5% от общего числа зараженных

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. На данный момент система здравоохранения Грузии не стоит перед коллапсом, но напряжение растет, предупредил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил Гамкрелидзе, правильное управление имеет большое значение. Процент госпитализации колеблется от 28% до 30%.

Из выявляемых случаев около 85-90% - это бессимптомные, легкие или средние пациентами. Около 10% являются тяжелыми случаями, и от 1% до 2% колеблется число критических пациентов.

В стране с начала пандемии инфицировано 4 666 человек медперсонала. Это 6.5% от общего числа зараженных, из них большая часть уже выздоровела. По словам Гамкрелидзе, если летом они, в основном, инфицировались в медучреждениях, то сегодня большая часть заражается в бытовых условиях.

Гамкрелидзе признал, что горячие линии перегружены и рекомендовал, если не удается связаться со службой "112", звонить семейному врачу. По его словам, в Грузии около 2,5 тысячи семейных врачей, за каждым закреплено от тысячи до 1,4 тысячи человек.

Главный врач страны выразил сожалением, что многие продолжают верить, что угроза коронавируса надумана и еще раз повторил, что если в Грузии ношение масок возрастет до 95%, COVID 19 начнет отступать.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии и по сегодняшний день в стране выявлено 73 154 случая заражения, вылечились 55 511, скончались 636. В больницах в настоящее время находятся около пяти тысяч человек, в несколько раз больше лечатся дома или так называемых "ковид-отелях".