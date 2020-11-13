23:41 13 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8888
  • 100 RUB4.2885
  • USD3.2914
Поиск
Тбилисская инфекционная больница. Главный вход на территорию

Напряжение в системе здравоохранения Грузии растет - Гамкрелидзе оценил ситуацию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (151)
40901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201113/250032647/Gamkrelidze-sistema-zdravookhraneniya-ne-stoit-pered-kollapsom-no-napryazhenie-rastet.html

Коронавирус не щадит никого - в стране с начала пандемии инфицировано 4 666 человек медперсонала, что составляет 6.5% от общего числа зараженных

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. На данный момент система здравоохранения Грузии не стоит перед коллапсом, но напряжение растет, предупредил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил Гамкрелидзе, правильное управление имеет большое значение. Процент госпитализации колеблется от 28% до 30%.

Похороны
© CC0 / Pixabay
В Грузии скончавшиеся от коронавируса должны быть похоронены в течение 72 часов

Из выявляемых случаев около 85-90% - это бессимптомные, легкие или средние пациентами. Около 10% являются тяжелыми случаями, и от 1% до 2% колеблется число критических пациентов.

В стране с начала пандемии инфицировано 4 666 человек медперсонала. Это 6.5% от общего числа зараженных, из них большая часть уже выздоровела. По словам Гамкрелидзе, если летом они, в основном, инфицировались в медучреждениях, то сегодня большая часть заражается в бытовых условиях.

Гамкрелидзе признал, что горячие линии перегружены и рекомендовал,  если не удается связаться со службой "112", звонить семейному врачу. По его словам, в Грузии около 2,5 тысячи семейных врачей, за каждым закреплено от тысячи до 1,4 тысячи человек. 

Главный врач страны выразил сожалением, что многие продолжают верить, что угроза коронавируса надумана и еще раз повторил, что если в Грузии ношение масок возрастет до 95%, COVID 19 начнет отступать.

Город Кутаиси - центр. Прохожие в масках во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / STRINGER
В Кутаиси от коронавируса вылечилась 102-летняя женщина

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии и по сегодняшний день в стране выявлено 73 154 случая заражения, вылечились 55 511, скончались 636.  В больницах в настоящее время находятся около пяти тысяч человек, в несколько раз больше лечатся дома или так называемых "ковид-отелях". 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (151)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным
Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться