23:41 13 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8888
  • 100 RUB4.2885
  • USD3.2914
Поиск
Каха Бендукидзе

Внук Кахи Бендукидзе родился через шесть лет после его смерти

© photo: Sputnik / David Khizanishvili
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201113/250033271/Vnuk-Kakhi-Bendukidze-rodilsya-cherez-shest-let-posle-ego-smerti.html

Каха Бендукидзе скончался 13 ноября 2014 года в Лондоне, а через шесть лет, 12 ноября 2020 года, у него родился внук

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Почти спустя шесть лет после смерти известного грузинского предпринимателя и реформатора Кахи Бендукидзе его дочь Анастасия родила своего первенца.

Анастасия поделилась в соцсетях фотографиями счастливого момента.

"Вот уже 6 лет, как 13 ноября был для меня худшим днем в календаре. Это был день, который я искренне ненавидела, и от одной мысли о его приближении меня охватывала дрожь. Это был день, когда умер Каха Бендукидзе, и я навсегда потерял частичку своего сердца. Я подумала, что судьба - забавная вещь, когда врачи сказали мне, что у меня срок родов 13 ноября. Таким образом самый страшный день в календаре должен был стать самым ожидаемым. Но мой сын сам выбрал время и решил прийти в этот мир на 3,5 часа раньше. Итак, 12 ноября 2020 года в 20:30 по тбилисскому времени Александр Мхеидзе родился с весом 3,7 кг и 51 см, и у него все хорошо", - написала Анастасия на своей странице в соцсети Facebook.

13 ноября 2014 года я потеряла частичку своего сердца, но через шесть лет мое сердце переполняется любовью и радостью. Я уверена, что КБ наблюдает за нами и улыбается своему внуку своей знаменитой усатой улыбкой, добавила она.

О том, что у Бендукидзе есть дочь, стало известно только после его смерти в 2014 году. Гончарова официально заявила о себе, появившись на похоронах Бендукидзе в Тбилиси в ноябре 2014 года. Она объяснила, что факт отцовства Бендукидзе многие годы стороны не афишировали по обоюдному согласию, исходя из семейных обстоятельств ее матери.

Анастасия Бендукидзе вышла замуж
FB / Natia Samushia
Дочь Кахи Бендукидзе вышла замуж

Вскоре суд официально признал Анастасию дочерью Бендукидзе. Кроме того, позже дочь Бендукидзе получила право на управление половиной "Фонда знаний", который основал ее отец. Это право предполагает возможность финансировать проекты, которые сам Бендукидзе считал главными в своей жизни — Тбилисский Свободный Университет и Аграрный Университет Грузии. Сегодня это самые популярные в стране учебные заведения.

Анастасия Гончарова, которая носила фамилию матери, родилась 1 ноября 1990 года, в 2013 году закончила Королевский колледж в Лондоне. В июле 2015 года Гончарова подала документы на получение гражданства Грузии.

Каха Бендукидзе скончался 13 ноября 2014 года в Лондоне. По данным экспертизы, причиной смерти 58-летнего предпринимателя стала сердечная недостаточность после перенесенной операции.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным
Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться