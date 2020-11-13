Внук Кахи Бендукидзе родился через шесть лет после его смерти

Каха Бендукидзе скончался 13 ноября 2014 года в Лондоне, а через шесть лет, 12 ноября 2020 года, у него родился внук

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Почти спустя шесть лет после смерти известного грузинского предпринимателя и реформатора Кахи Бендукидзе его дочь Анастасия родила своего первенца.

Анастасия поделилась в соцсетях фотографиями счастливого момента.

"Вот уже 6 лет, как 13 ноября был для меня худшим днем в календаре. Это был день, который я искренне ненавидела, и от одной мысли о его приближении меня охватывала дрожь. Это был день, когда умер Каха Бендукидзе, и я навсегда потерял частичку своего сердца. Я подумала, что судьба - забавная вещь, когда врачи сказали мне, что у меня срок родов 13 ноября. Таким образом самый страшный день в календаре должен был стать самым ожидаемым. Но мой сын сам выбрал время и решил прийти в этот мир на 3,5 часа раньше. Итак, 12 ноября 2020 года в 20:30 по тбилисскому времени Александр Мхеидзе родился с весом 3,7 кг и 51 см, и у него все хорошо", - написала Анастасия на своей странице в соцсети Facebook.

13 ноября 2014 года я потеряла частичку своего сердца, но через шесть лет мое сердце переполняется любовью и радостью. Я уверена, что КБ наблюдает за нами и улыбается своему внуку своей знаменитой усатой улыбкой, добавила она.

О том, что у Бендукидзе есть дочь, стало известно только после его смерти в 2014 году. Гончарова официально заявила о себе, появившись на похоронах Бендукидзе в Тбилиси в ноябре 2014 года. Она объяснила, что факт отцовства Бендукидзе многие годы стороны не афишировали по обоюдному согласию, исходя из семейных обстоятельств ее матери.

Вскоре суд официально признал Анастасию дочерью Бендукидзе. Кроме того, позже дочь Бендукидзе получила право на управление половиной "Фонда знаний", который основал ее отец. Это право предполагает возможность финансировать проекты, которые сам Бендукидзе считал главными в своей жизни — Тбилисский Свободный Университет и Аграрный Университет Грузии. Сегодня это самые популярные в стране учебные заведения.

Анастасия Гончарова, которая носила фамилию матери, родилась 1 ноября 1990 года, в 2013 году закончила Королевский колледж в Лондоне. В июле 2015 года Гончарова подала документы на получение гражданства Грузии.

Каха Бендукидзе скончался 13 ноября 2014 года в Лондоне. По данным экспертизы, причиной смерти 58-летнего предпринимателя стала сердечная недостаточность после перенесенной операции.