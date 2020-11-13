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Больничная палата в одной из батумских клиник

"Это равносильно смерти" - врач о нехватке коек в больницах Грузии

photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (151)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201113/250033290/Eto-ravnosilno-smerti---vrach-o-nekhvatke-koek-v-bolnitsakh-Gruzii.html

Чтобы оборвать цепочку распространения инфекции, граждане должны продолжать следовать лозунгу "оставайся дома", призывает врач

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Рост числа инфицированных в Грузии является большим вызовом для системы здравоохранения Грузии, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

За последние два месяца резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточный показатель инфицирования превысил 3 тысячи. В больницах нет мест, поэтому многие заболевшие вынуждены проходить лечение на дому, что не совсем безопасно в случае ухудшения состояния.

Тбилисская инфекционная больница. Главный вход на территорию
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Сегодня больше трех тысяч. Исходя из этого, это очень большая проблема для сектора здравоохранения, так как, в эти минуты, например в нашей клинике, нет ни одной свободной койки, что очень тяжело и для врачей. Когда 112 звонит и мы говорим, что у нас нет мест, лично для меня, это действительно, равносильно смерти", сказал Ратиани в эфире Первого канала.

По словам медика, рост числа заболевших был ожидаем, но такого ухудшения эпидситуации никто не ожидал.

"Верно, что все мы, вероятно, ожидали увеличения числа инфицированных, но, честно говоря, что инфекция распространится в таких масштабах, это было как-то невообразимо", - отметил Ратиани.

Ратиани заверил, что не только система здравоохранения Грузии, но и ведущих стран во всем мире не выдержат обслуживание такого количества инфицированных. Поэтому, по его словам, чтобы оборвать цепочку распространения инфекции, граждане должны продолжать следовать лозунгу "оставайся дома".

Похороны
© CC0 / Pixabay
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Как уверяют в Минздраве Грузии, дефицита коек в стране нет, а в случает необходимости, будет рассмотрен и вариант так называемых полевых госпиталей.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 73 154 случая заражения. С начала пандемии вылечились 55 511 пациентов. Скончались 636.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (151)


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