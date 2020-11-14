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Эпидемия коронавируса. Женщина на улице в маске говорит по мобильному телефону

Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 3 504

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (155)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201114/250034789/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-za-sutki-vyroslo-na-3-504.html

За последние 24 часа скончались 33 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 163 пациента, а с начала пандемии вылечились 58 674

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 504. Скончались 33 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 76 658 случаев заражения.

Тест на коронавирус
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 163 человека, с начала пандемии вылечились 58 674 пациента. Скончались 669.

В карантине в данное время находятся 2 425 человек, в стационарах – 5 355, в ковид-гостиницах – 3 361.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (155)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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