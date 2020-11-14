Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 3 504

За последние 24 часа скончались 33 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 163 пациента, а с начала пандемии вылечились 58 674

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 504. Скончались 33 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 76 658 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 163 человека, с начала пандемии вылечились 58 674 пациента. Скончались 669.

В карантине в данное время находятся 2 425 человек, в стационарах – 5 355, в ковид-гостиницах – 3 361.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.