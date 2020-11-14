Ковид-география в Грузии: Тбилиси остается эпицентром коронавируса

На данный момент в стране 17 289 активных случаев коронавируса, к аппарату искусственного дыхания подключены 340 пациентов

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Из 3 504 новых случаев инфицирования коронавирусом около 35% зафиксировано в Тбилиси, остальные распределились в регионах, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

По его данным, в Тбилиси за последние сутки зафиксировано 1 232 случая.

В грузинских регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев Аджария 603 Имерети 619 Квемо Картли 122 Самегрело - Земо Сванети 397 Шида Картли 140 Кахети 102 Мцхета-Мтианети 97 Гурия 94 Самцхе-Джавахети 76 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 22

На данный момент в стране 17 289 активных случаев коронавируса, 5 355 пациентов из этого числа лечатся в клиниках, 3 361 пациент находятся в ковид-гостиницах, а 8 573 пациента лечатся дома.

К аппарату искусственного дыхания подключены 340 пациентов.

Всего в Грузии с момента выявления первого случая 26 февраля, коронавирус был выявлен у 76 658 человек, из них выздоровели 58 674, а скончались 669.