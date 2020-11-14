15:35 14 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск
Эпидемия коронавируса. Прохожие в защитных масках

Ковид-география в Грузии: Тбилиси остается эпицентром коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (155)
48101
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0b/249996045.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201114/250035138/Kovid-geografiya-v-Gruzii-Tbilisi-ostaetsya-epitsentrom-koronavirusa.html

На данный момент в стране 17 289 активных случаев коронавируса, к аппарату искусственного дыхания подключены 340 пациентов

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Из 3 504 новых случаев инфицирования коронавирусом около 35% зафиксировано в Тбилиси, остальные распределились в регионах, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

По его данным, в Тбилиси за последние сутки зафиксировано 1 232 случая.

В грузинских регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев
Аджария 603
Имерети 619
Квемо Картли 122
Самегрело - Земо Сванети 397
Шида Картли 140
Кахети 102
Мцхета-Мтианети 97
Гурия 94
Самцхе-Джавахети 76
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 22

На данный момент в стране 17 289 активных случаев коронавируса, 5 355 пациентов из этого числа лечатся в клиниках, 3 361 пациент находятся в ковид-гостиницах, а 8 573 пациента лечатся дома.

К аппарату искусственного дыхания подключены 340 пациентов.

Всего в Грузии с момента выявления первого случая 26 февраля, коронавирус был выявлен у 76 658 человек, из них выздоровели 58 674, а скончались 669.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (155)
Теги:
Тбилиси, Грузия, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться