Ковид-география в Грузии: Тбилиси остается эпицентром коронавируса

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Из 3 504 новых случаев инфицирования коронавирусом около 35% зафиксировано в Тбилиси, остальные распределились в регионах, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.
По его данным, в Тбилиси за последние сутки зафиксировано 1 232 случая.
В грузинских регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев
|Аджария
|603
|Имерети
|619
|Квемо Картли
|122
|Самегрело - Земо Сванети
|397
|Шида Картли
|140
|Кахети
|102
|Мцхета-Мтианети
|97
|Гурия
|94
|Самцхе-Джавахети
|76
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|22
На данный момент в стране 17 289 активных случаев коронавируса, 5 355 пациентов из этого числа лечатся в клиниках, 3 361 пациент находятся в ковид-гостиницах, а 8 573 пациента лечатся дома.
К аппарату искусственного дыхания подключены 340 пациентов.
Всего в Грузии с момента выявления первого случая 26 февраля, коронавирус был выявлен у 76 658 человек, из них выздоровели 58 674, а скончались 669.