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В Грузии от коронавируса за сутки скончались 33 человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (155)
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Sputnik Грузия
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В тяжелом состоянии в клиниках на данный момент находятся 749 человек, на аппарате искусственного дыхания – 340 пациентов

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 33 человека, общее число погибших выросло до 669 человек, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

Похороны
© CC0 / Pixabay
В Грузии скончавшиеся от коронавируса должны быть похоронены в течение 72 часов

По его словам, из 33 случаев смерти от COVID-19, по десять зафиксировано в Тбилиси и Имерети, семь – в Аджарии, два – в Шида Картли и по одному в регионах Квемо Картли, Мцхета-Мтианети, Кахети и Самцхе-Джавахети.

В тяжелом состоянии в клиниках на данный момент находятся 749 человек, на аппарате искусственного дыхания – 340 пациентов.

Всего в Грузии с момента выявления первого случая 26 февраля, коронавирус был выявлен у 76 658 человек, из них выздоровели 58 674.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (155)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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