В Грузии от коронавируса за сутки скончались 33 человека

В тяжелом состоянии в клиниках на данный момент находятся 749 человек, на аппарате искусственного дыхания – 340 пациентов

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 33 человека, общее число погибших выросло до 669 человек, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

По его словам, из 33 случаев смерти от COVID-19, по десять зафиксировано в Тбилиси и Имерети, семь – в Аджарии, два – в Шида Картли и по одному в регионах Квемо Картли, Мцхета-Мтианети, Кахети и Самцхе-Джавахети.

В тяжелом состоянии в клиниках на данный момент находятся 749 человек, на аппарате искусственного дыхания – 340 пациентов.

Всего в Грузии с момента выявления первого случая 26 февраля, коронавирус был выявлен у 76 658 человек, из них выздоровели 58 674.