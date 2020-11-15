Число выявленых случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на 3 020

За последние 24 часа скончались 34 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 387 человек, с начала пандемии вылечился 62 061 пациент

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 020. Скончались 34 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 79 678 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 387 человек, с начала пандемии вылечился 62 061 пациент. Скончались 703.

В карантине в настоящее время находятся 2 326 человек, в стационарах – 5 592, в ковид-гостиницах – 3 280.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.