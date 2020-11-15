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Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - Скорая помощь и патрульная полиция дежурят на митинге

Ковид-география Грузии: Тбилиси лидирует по числу инфицированных

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (157)
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На данный момент в стране 16 888 активных случаев коронавируса, к аппарату искусственного дыхания подключены 334 пациента

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. За последние 24 часа в Грузии было выявлено 3 020 новых случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

По его словам, в Тбилиси за последние сутки зафиксировано 1 354 случая.

Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев Число скончавшихся
Аджария 410 18
Имерети 398 8
Самегрело - Земо Сванети 248 6
Квемо Картли 198 1
Шида Картли 153 -
Кахети 126 1
Гурия 60 -
Мцхета-Мтианети 41 -
Самцхе-Джавахети 26 -
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6 -

За последние 24 часа скончались 34 человека. С 26 февраля 2020 года зарегистрировано 703 летальных исхода.

Число активных случаев составляет 16 888 человек. Из них 5 592 человека проходят лечение в больницах, в том числе 2629 - в больницах Тбилиси, 926 - в Аджарии, 1130 - в Имерети.

Тест на коронавирус
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое. Из них 334 пациента подключены к аппарату искусственного дыхания. 8 016 человек лечатся на дому, 2326 человек находятся в карантинной зоне, в том числе 405 в Тбилиси, 1204 в Аджарии и 32 в Имерети.

На сегодняшний день в самоизоляции находятся 47 548 человек, из которых 10 315 - в Тбилиси, 17 972 - в Аджарии и 4964 - в Имерети.

По данным пресс-службы, в стране по-прежнему сохраняется положительная динамика в плане роста выздоравливающих людей. В частности, за последние 24 часа выздоровели 3 387 человек, а общее количество выздоровевших увеличилось до 62 061 человека.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (157)


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