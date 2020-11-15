Ковид-география Грузии: Тбилиси лидирует по числу инфицированных

На данный момент в стране 16 888 активных случаев коронавируса, к аппарату искусственного дыхания подключены 334 пациента

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. За последние 24 часа в Грузии было выявлено 3 020 новых случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

По его словам, в Тбилиси за последние сутки зафиксировано 1 354 случая.

Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев Число скончавшихся

Аджария 410 18 Имерети 398 8 Самегрело - Земо Сванети 248 6 Квемо Картли 198 1 Шида Картли 153 - Кахети 126 1 Гурия 60 - Мцхета-Мтианети 41 - Самцхе-Джавахети 26 - Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6 -

За последние 24 часа скончались 34 человека. С 26 февраля 2020 года зарегистрировано 703 летальных исхода.

Число активных случаев составляет 16 888 человек. Из них 5 592 человека проходят лечение в больницах, в том числе 2629 - в больницах Тбилиси, 926 - в Аджарии, 1130 - в Имерети.

Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое. Из них 334 пациента подключены к аппарату искусственного дыхания. 8 016 человек лечатся на дому, 2326 человек находятся в карантинной зоне, в том числе 405 в Тбилиси, 1204 в Аджарии и 32 в Имерети.

На сегодняшний день в самоизоляции находятся 47 548 человек, из которых 10 315 - в Тбилиси, 17 972 - в Аджарии и 4964 - в Имерети.

По данным пресс-службы, в стране по-прежнему сохраняется положительная динамика в плане роста выздоравливающих людей. В частности, за последние 24 часа выздоровели 3 387 человек, а общее количество выздоровевших увеличилось до 62 061 человека.