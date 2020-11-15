Ковид-география Грузии: Тбилиси лидирует по числу инфицированных

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. За последние 24 часа в Грузии было выявлено 3 020 новых случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.
По его словам, в Тбилиси за последние сутки зафиксировано 1 354 случая.
Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев
|Число скончавшихся
|Аджария
|410
|18
|Имерети
|398
|8
|Самегрело - Земо Сванети
|248
|6
|Квемо Картли
|198
|1
|Шида Картли
|153
|-
|Кахети
|126
|1
|Гурия
|60
|-
|Мцхета-Мтианети
|41
|-
|Самцхе-Джавахети
|26
|-
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|6
|-
За последние 24 часа скончались 34 человека. С 26 февраля 2020 года зарегистрировано 703 летальных исхода.
Число активных случаев составляет 16 888 человек. Из них 5 592 человека проходят лечение в больницах, в том числе 2629 - в больницах Тбилиси, 926 - в Аджарии, 1130 - в Имерети.
Состояние 735 пациентов расценивается как тяжелое. Из них 334 пациента подключены к аппарату искусственного дыхания. 8 016 человек лечатся на дому, 2326 человек находятся в карантинной зоне, в том числе 405 в Тбилиси, 1204 в Аджарии и 32 в Имерети.
На сегодняшний день в самоизоляции находятся 47 548 человек, из которых 10 315 - в Тбилиси, 17 972 - в Аджарии и 4964 - в Имерети.
По данным пресс-службы, в стране по-прежнему сохраняется положительная динамика в плане роста выздоравливающих людей. В частности, за последние 24 часа выздоровели 3 387 человек, а общее количество выздоровевших увеличилось до 62 061 человека.