С понедельника в Грузии стартует школьная онлайн Олимпиада

В этом году школьники впервые смогут участвовать в первом туре олимпиады удаленно с любого компьютера, подключенного к интернету

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 16 по 20 ноября в Грузии пройдет ежегодная Национальная учебная олимпиада 2020-2021, в которую из-за пандемии корона вируса в этом году внесены изменения, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.

Как сообщают в ведомстве, в этом году школьники впервые смогут участвовать в первом туре олимпиады удаленно с любого компьютера, подключенного к интернету. Для этого они должны воспользоваться ссылкой на сайте Национального центра оценки и экзаменов.

"Система будет открыта в течение всего дня, с 09:00 до 20:00, и ученик сможет приступить к работе над тестом в любое удобное для него время. Оценку можно будет увидеть сразу после завершения теста олимпиады, а информация о том, смог ли он пройти во второй тур (попадет в первую 1000 учащихся), будет представлена школам через специальную программу, установленную Национальным центром оценки и экзаменов", - говорится в информации, опубликованной на сайте национального центра.

В первый день школьники примут участие в олимпиаде по грузинскому языку и литературе.

Как и прежде, цель олимпиады - поощрение талантливых учеников, стимулирование учебного процесса и выявление кандидатов на участие в международных олимпиадах.

По результатам олимпиады будут определены кандидаты в команды, которые представят Грузию на международной арене.

В этом году желание принять участие в Национальной учебной олимпиаде изъявили более 30,7 тысяч школьников .

За всеми дополнительными вопросами следует звонить по номеру горячей линии центра (032) 247 33 33.

По решению министерства образования и науки Грузии, Национальная учебная олимпиада проходит в Грузии с 2009 года.