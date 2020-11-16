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С понедельника в Грузии стартует школьная онлайн Олимпиада

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (505)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201116/250055800/S-ponedelnika-v-Gruzii-startuet-shkolnaya-onlayn-Olimpiada.html

В этом году школьники впервые смогут участвовать в первом туре олимпиады удаленно с любого компьютера, подключенного к интернету

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 16 по 20 ноября в Грузии пройдет ежегодная Национальная учебная олимпиада 2020-2021, в которую из-за пандемии корона вируса в этом году внесены изменения, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.

Как сообщают в ведомстве, в этом году школьники впервые смогут участвовать в первом туре олимпиады удаленно с любого компьютера, подключенного к интернету. Для этого они должны воспользоваться ссылкой на сайте Национального центра оценки и экзаменов.

Пользователь за компьютером печатает на клавиатуре
© CC0 / Pixabay
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"Система будет открыта в течение всего дня, с 09:00 до 20:00, и ученик сможет приступить к работе над тестом в любое удобное для него время. Оценку можно будет увидеть сразу после завершения теста олимпиады, а информация о том, смог ли он пройти во второй тур (попадет в первую 1000 учащихся), будет представлена школам через специальную программу, установленную Национальным центром оценки и экзаменов", - говорится в информации, опубликованной на сайте национального центра.

В первый день школьники примут участие в олимпиаде по грузинскому языку и литературе.

Как и прежде, цель олимпиады - поощрение талантливых учеников, стимулирование учебного процесса и выявление кандидатов на участие в международных олимпиадах.

Призеры Европейской молодежной олимпиады по информатике
photo: Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation / FB
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По результатам олимпиады будут определены кандидаты в команды, которые представят Грузию на международной арене.

В этом году желание принять участие в Национальной учебной олимпиаде изъявили более 30,7 тысяч школьников .

За всеми дополнительными вопросами следует звонить по номеру горячей линии центра (032) 247 33 33.

По решению министерства образования и науки Грузии, Национальная учебная олимпиада проходит в Грузии с 2009 года.

Темы:
Образование в Грузии (505)


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