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Новорожденный ребенок

В Кутаиси от коронавируса вылечили 25-дневного младенца

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201116/250056189/V-Kutaisi-ot-koronavirusa-vylechili-25-dnevnogo-mladentsa.html

Это уже второе чудо, которое совершают кутаисские врачи, – на днях они вылечили от коронавиурса 102-летнюю бабушку

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Кутаиси (регион Имерети) от коронавирусной инфекции вылечили 25-дневного младенца, сообщается на странице клиники "ЛДЖ и компания".

Ситуация в мире в связи с коронавирусом
© REUTERS / BING GUAN
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 16 ноября

Самого маленького пациента, который находился в клинике десять дней, выписали домой накануне.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у более 79 тысяч человек. Вылечились более 62 тысяч. Скончались 703 человека.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных уже составляет более трех тысяч.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения.

Первый случай  коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)


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