В Кутаиси от коронавируса вылечили 25-дневного младенца

Это уже второе чудо, которое совершают кутаисские врачи, – на днях они вылечили от коронавиурса 102-летнюю бабушку

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Кутаиси (регион Имерети) от коронавирусной инфекции вылечили 25-дневного младенца, сообщается на странице клиники "ЛДЖ и компания".

Самого маленького пациента, который находился в клинике десять дней, выписали домой накануне.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у более 79 тысяч человек. Вылечились более 62 тысяч. Скончались 703 человека.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных уже составляет более трех тысяч.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Действуют и другие ограничения.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.