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Предвыборный митинг партии Лело для Грузии

Коронавирус "косит" грузинских политиков – новый удар по "Лело"

photo: Lelo For Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201116/250056558/Koronavirus-kosit-gruzinskikh-politikov---novyy-udar-po-Lelo.html

COVID-19 установили у лидера региональной организации партии и мажоритарного кандидата от "Лело" в Зугдиди

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. У руководителя региональной организации оппозиционной партии "Лело для Грузии" кандидата в мажоритарные депутаты в Зугдиди Александра Ахвледиани выявили коронавирус, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, у меня подтвердился коронавирус! На восьмой день после предполагаемого контакта, желаю всем здоровья", – написал Ахвледиани.

В середине октября коронавирус подтвердился у лидера партии 53-летнего Мамуки Хазарадзе. Спустя две недели после лечения в клинике основатель TBC Bank уже вернулся к активной политической деятельности.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)


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