Коронавирус "косит" грузинских политиков – новый удар по "Лело"

COVID-19 установили у лидера региональной организации партии и мажоритарного кандидата от "Лело" в Зугдиди

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. У руководителя региональной организации оппозиционной партии "Лело для Грузии" кандидата в мажоритарные депутаты в Зугдиди Александра Ахвледиани выявили коронавирус, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, у меня подтвердился коронавирус! На восьмой день после предполагаемого контакта, желаю всем здоровья", – написал Ахвледиани.

В середине октября коронавирус подтвердился у лидера партии 53-летнего Мамуки Хазарадзе. Спустя две недели после лечения в клинике основатель TBC Bank уже вернулся к активной политической деятельности.