Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 157

За последние 24 часа скончались 30 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 230 пациентов, а с начала пандемии вылечился 65 291

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 157. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 82 835 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 230 человек, с начала пандемии вылечился 65 291 пациент. Скончались 733.

В карантине в данное время находятся 2 735 человек, в стационарах – 5 658, в ковид-гостиницах – 3 315.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.