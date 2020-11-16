13:51 16 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 157

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)
48020
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0f/250046233.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201116/250057820/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-157.html

За последние 24 часа скончались 30 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 230 пациентов, а с начала пандемии вылечился 65 291

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 157. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 82 835 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 230 человек, с начала пандемии вылечился 65 291 пациент. Скончались 733.

В карантине в данное время находятся 2 735 человек, в стационарах – 5 658, в ковид-гостиницах – 3 315.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Элгуджа Лобжанидзе и Андре Калисир. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
Не везет так не везет: сборная Грузия проиграла Армении - история поражения в фото
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Количество суицидов в Европейском Союзе
Самоубийства в странах ЕС – рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться