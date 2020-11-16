Ковид-география в Грузии: где чаще всего заражаются?

Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 157 новых случаев коронавирусной инфекции, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифирнге.

В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 249 новых случаев коронавируса. В регионах же ситуация с COVID-19 следующая:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 516 Имерети 477 Квемо Картли 178 Шида Картли 181 Гурия 82 Самегрело - Земо Сванети 212 Кахети 70 Мцхета-Мтианети 121 Самцхе-Джавахети 60 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 11

В течение последних двух дней количество выздоровевших пациентов превышает число зараженных. В частности, за последние сутки выздоровели 3 230 пациентов.

На данный момент количество активных случаев достигает 16 785 пациентов, из них 5 658 человек лечатся в клиниках, 3 315 пациентов – в ковид-гостиницах, еще 7 812 человек лечатся дома.

Общее число тяжелых пациентов составляет 787, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 363 пациента.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.