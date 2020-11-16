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Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Ковид-география в Грузии: где чаще всего заражаются?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)
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Sputnik Грузия
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Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 157 новых случаев коронавирусной инфекции, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили на брифирнге.

В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 249 новых случаев коронавируса. В регионах же ситуация с COVID-19 следующая:

 Регион Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  516
 Имерети  477
 Квемо Картли  178
 Шида Картли  181
 Гурия  82
 Самегрело - Земо Сванети  212
 Кахети   70
 Мцхета-Мтианети  121
 Самцхе-Джавахети  60
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  11

В течение последних двух дней количество выздоровевших пациентов превышает число зараженных. В частности, за последние сутки выздоровели 3 230 пациентов. 

На данный момент количество активных случаев достигает 16 785 пациентов, из них 5 658 человек лечатся в клиниках, 3 315 пациентов – в ковид-гостиницах, еще 7 812 человек лечатся дома.

Общее число тяжелых пациентов составляет 787, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 363 пациента.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (165)


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