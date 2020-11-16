Скорая в Грузии примет не любой вызов - Минздрав

Отныне скорая помощь может отказаться от вызова на законном основании, если пациент не входит ни в одну из категорий, определенных приказом министра здравоохранения

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Приказом министра здравоохранения Грузии определены те симптомы, на которые должна реагировать служба скорой помощи и отправлять бригады на вызов.

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Как говорится в приказе, бригада скорой медицинской помощи выезжает на место в том случае, если у пациента температура выше 38,8 и какой-нибудь из перечисленных симптомов: кашель, боль в горле, головная боль, выделение из носа или заложенность носа, боль в мышцах, суставах, диарея. А также, если пациент относится к какой-либо группе риска.

В группу риска входят лица в возрасте 65 лет и выше, беременные, женщины, которые родили максимум две недели назад, пациенты с хроническими заболеваниями: гипертензия, сахарный диабет, коронарное заболевание сердца, сердечная недостаточность, хроническое обструктивное заболевание легких, бронхиальная астма, также лица, которые делают химиотерапию или делали в течение последних 30 дней, граждане с ВИЧ и диализом.

Также скорая выезжает на место в том случае, если вместе с температурой (вне зависимости от того, насколько она высокая) выражены следующие осложнения: рвота (два раза и больше), слабость, одышка в спокойном состоянии (без физической активности), судороги. Также, скорая выезжает к ребенку до пяти лет, иностранцу или если вызов фиксируется на улице или в определенном учреждении.

Проблемы в работе службы скорой помощи возникли после того, как в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Сейчас среднесуточный прирост инфицированных составляет более трех тысяч, а с начала пандемии в стране зафиксировано около 83 тысяч случаев заражения. Скончались 733 человека.