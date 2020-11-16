Премьер-министр Грузии встретился с руководителями ведущих клиник страны

Георгий Гахария ознакомился с ситуацией в госпитальном секторе и возможностями клиник мобилизовать дополнительные ковид-койки

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Премьер-министр Георгий Гахария провел встречу с руководителями клиник и обсудил с ними эпидемиологическую ситуацию в стране, в частности положение в госпитальном секторе.

В госпитальном секторе Грузии всего 227 свободных ковид-коек>>

Глава правительства вместе с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе и министром финансов Иване Мачавариани обсудил с представителями клиник Evex, Geo Hospitals и Высокотехнологического медицинского центра возможность мобилизации дополнительных коек.

Премьер-министр подробно выслушал информацию о количестве ковид-коек в каждой клинике и поинтересовался, с какими новыми потребностями столкнутся клиники при мобилизации дополнительных ресурсов.

В свою очередь руководители клиник отметили, что у них есть возможность мобилизовать дополнительные места, в том числе в направлении терапии и реанимации.

По их словам, такой вид коммуникации между государством и частным сектором очень важен, так как способствует более эффективному управлению текущей ситуацией и оперативному реагированию на вызовы.

Особое внимание было уделено важности предотвращения переполненности госпитального сектора и роли руководителей клиник, а также врачей в этом процессе, чтобы люди, которые в первую очередь нуждаются в особом медицинском лечении, не остались вне медучреждений.

Отмечалось, что госпитализировать важно только пациентов в тяжелом состоянии, а легких - лечить дома либо в ковид-гостиницах при активной консультации с семейным врачом.

На встрече подчеркивалось, что на данном этапе важнейшими профилактическими мерами по борьбе с COVID-19 остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Премьер еще раз подчеркнул, что правительство продолжает стратегию точечного и локального подхода в борьбе с пандемией и никаких системных ограничений вводить не планируется.

С начала пандемии в Грузии коронавирусом уже инфицировано около 83 тысяч человек. Вылечились более 65 тысяч. Скончались 733 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.