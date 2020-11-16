Минздрав Грузии изучит обстоятельства смерти 12-летнего подростка с COVID-19

Подростку, исходя из его состояния, на месте проводились все соответствующие необходимые процедуры, заявили в Минздраве

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии изучит обстоятельства ухудшения состояния здоровья инфицированного коронавирусом 12-летнего подростка, что впоследствии привело к смерти.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, подросток проходил лечение в одной из клиник Батуми. Из-за ухудшения состояние его здоровья, было принято решение перевезти пациента в другую клинику. Именно в этот момент подросток скончался.

"Министерство здравоохранения изучит этот случай. Ребенку, исходя из его состояния, на месте проводились все соответствующие необходимые процедуры. Мы изучим клиническим путем, что вызвало ухудшения состояния ребенка", - заявила Габуния журналистам.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй ноября.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 82 835 случаев заражения. С начала пандемии вылечился 65 291 пациент. Скончались 733.