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Газовые счетчики на улице у жилого дома. Городское газоснабжение

Граждане Грузии вновь могут отказаться от субсидирования коммунальных услуг

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Энергетика Грузии (199)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201116/250064974/Grazhdane-Gruzii-vnov-mogut-otkazatsya-ot-subsidirovaniya-kommunalnykh-uslug.html

Граждане могут отказаться льгот как на весь зимний период сразу, так и по отдельности за каждый месяц

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Граждане, которые получают субсидирование коммунальных услуг в связи с пандемией, но желают отказаться от данной услуги, могут подать соответствующее заявление, говорится на сайте Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения Грузии.

В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 квт/час и не более 200 кубометров природного газа. Для подачи заявки на отказ от оплаты коммунальных услуг была создана специальная платформа в интернете.

Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В связи с тем, что коммунальные льготы рассчитаны на пользование электроэнергией и природным газом в течение четырех месяцев (ноября, декабря, января и февраля), то граждане могут отказаться от этих льгот как на период всех месяцев вместе или же по отдельности за каждый", - сообщают в комиссии.

Количество абонентов, которые потребляют ежемесячно менее 200 кВт электроэнергии, составляет 1,2 миллиона. Государство выделит 17 миллионов лари (5,3 миллиона долларов) на оплату коммунальных услуг этих граждан.

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Также в Грузии 670 тысяч абонентов, которые потребляют до 200 кубометров природного газа в месяц. Для погашения их счетов государство выделит 27 миллионов лари (почти 8,4 миллиона долларов).

Темы:
Энергетика Грузии (199)


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