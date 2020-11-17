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Эвакуация жителя высокогорного села Грузии на вертолете пограничников

Вертолет погранполиции МВД будет регулярно летать в высокогорную Тушети

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201117/250067022/Vertolet-pogranpolitsii-MVD-budet-regulyarno-letat-v-vysokogornuyu-Tusheti.html

Автомобильная дорога в Тушети уже закрылась до весны, и сейчас вся надежда местных жителей, оставшихся в горах, на этот вертолет

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Вертолет пограничной полиции МВД Грузии возобновил еженедельные рейсы из Алвани в высокогорную Тушети, сообщается на сайте ведомства.

Заснеженная дорога в Тушети
photo: Roads Department of Georgia
Снегопад закрыл дорогу в высокогорную Тушети

Пограничная полиция обновленным рейсом уже доставила первых пассажиров в поселок Омало, а оттуда спустила в долину оставшихся после закрытия дороги в Тушети людей.

Вертолет пограничной полиции регулярно, один раз в неделю, будет летать в Омало и близлежащие деревни до открытия автомобильной дороги и обслуживать местных жителей вместе с пограничниками.

После назначения регулярных рейсов в Тушети на зиму остается в два раза больше жителей. Из-за сложных географических и метеорологических условий этот высокогорный регион отрезан от остальной Грузии шесть месяцев в году.

Единственная дорога, связывающая Телави - главный город Кахети - с высокогорным селом Омало, из-за начавшегося снегопада закрылась с 5 ноября.

Живописная дорога в Тушети длиной в 72 километра считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.



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