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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 117

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (175)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201117/250067074/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-117-.html

За последние 24 часа скончались 45 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 638 пациентов, а с начала пандемии вылечились 68 929

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 117. Скончались 45 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 85 952 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 638 человек, с начала пандемии вылечились 68 929 пациентов. Скончались 778.

В карантине в данное время находятся 2 797 человек, в стационарах – 5 662, в ковид-гостиницах – 2 879.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (175)


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